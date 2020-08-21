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В Манчестер Юнайтед прокомментировали арест Гарри Магуайра

Англия
(4 голосов)

Игрока задержали за нападение на полицейских

В Манчестер Юнайтед прокомментировали арест Гарри Магуайра
Новина українською

В "Манчестер Юнайтед" прокомментировали ситуацию с капитаном клуба Гарри Магуайром, который был задержан в Миконосе (Греция) за нападение на полицейских.

"Клуб осведомлён об инциденте с участием Гарри Магуайра, который произошёл прошлой ночью в Миконосе. Мы связались с Гарри, он полноценно сотрудничает с греческими властями. На данный момент мы воздержимся от дальнейших комментариев", — говорится в заявлении клуба, опубликованном Sky Sports.

Сообщалось, что Магуайр и его друзья устроили драку с другими англичанами в одном из баров Миконоса. После того как на место происшествия прибыла полиция, компания с участием Магуайра стала атаковать полицейских. В результате футболист и двое его друзей были арестованы и доставлены в полицейский участок.

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В статье: Манчестер Юнайтед Харри Магуайр
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(4 голосов)
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Комментарии (2)
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yunguvnor (м. Чернігів)
21.08.2020 в 17:11
Хоч шось хороше Маґуайр зробив в МЮ. ACAB.
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Инспектор ( )
21.08.2020 в 16:38
В Британской империи солнце не заходит. БРИТАНИЯ ВПЕРЕД!!!
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