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Артета: Я смог объединить всех — и персонал, и футболистов

Англия
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Микель доволен проделанной работой

Артета: Я смог объединить всех — и персонал, и футболистов
Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подвел итоги своего первого сезона в команде и поделился мнением о перспективах "канониров".

"В первую очередь, я смог объединить всех — и персонал, и футболистов. Я объяснил им, что думаю об их работе и почему у команды что-то не работало. Если бы все оставалось по-прежнему, то ничего по-прежнему бы не работало. Я объяснил, какой вижу команду и ее работу, и со временем у нас кое-что начало получаться. Мы должны определить собственные слабости и сильные стороны. У нас могут быть слабые стороны, которые можно скрыть, но слабости в структуре клуба не должно быть ни в коем случае. У "Арсенала" большой, безграничный потенциал. Все зависит только от нас, — цитирует Goal.com Артету.

По итогам сезона-2019/20 "Арсенал" занял 8-е место в чемпионате Англии и выиграл Кубок страны.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета
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