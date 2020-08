Ливерпуль теряет полузащитника перед матчем за Суперкубок

"Ливерпуль" продолжает подготовку к старту нового сезона. Однако Юрген Клопп не сможет рассчитывать на всех своих игроков.

Сегодня на тренировке травму получил Алекс Окслейд-Чемберлен. Английский полузащитник травмировал колено и точно пропустит всю предсезонную подготовку.

Oxlade-Chamberlain is set to miss the remainder of our pre-season programme after sustaining a knock to his knee during training.