Ливерпуль начал переговоры по Тьяго. Первое предложение - 15 миллионов евро

Английский "Ливерпуль" не упускает из виду Тьяго Алькантару. Они начали переговоры с "Баварией".

По данным журналиста Николо Скиры, "красные" не будут платить за испанца 30 миллионов, так как его контракт истекает через год. Стартовое предложение англичан - 15 миллионов. С самим испанцем они уже обсудили все детали.

Next week talks between #Liverpool and #BayernMunich for #ThiagoAlcantara will officially start. #Reds don’t want to pay €30-35M asking price by Bayern, because Thiago’s contract expires next June. They are preparing a bid of €15M. #LFC agreed personal terms for 4-year contract https://t.co/zElj1ATs8K