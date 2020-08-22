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Ливерпуль планирует продать Груича

Англия
(1 голосов)

Первый новичок Клоппа так и не получит своего шанса?

Ливерпуль планирует продать Груича
Новина українською

"Ливерпуль" принял решение продать полузащитника Марко Груича в это трансферное окно.

Вернувшись из "Герты" после двух лет аренды, сейчас Груич проходит предсезонную подготовку вместе с "Ливерпулем".

Однако Марко нет места в планах главного тренера "красных" Юргена Клоппа. Чемпионы Премьер-Лиги открыты к предложениям насчет 24-летнего серба, причем заинтересованы именно в продаже, а не очередной аренде.

Претендентом номер один на Груича, как ни странно, является "Герта", однако в услугах Марко заинтересованы и некоторые другие клубы, включая "Айнтрахт", менхенгладбахскую "Боруссию", "Аталанту", "Кристал Пэлас" и "Астон Виллу".

В январе 2016 Груич стал первым приобретением Клоппа в "Ливерпуле", перебравшись из "Црвены Звезды" за 5 миллионов фунтов. Продавая Марко сейчас, "красные" надеются выручить около 20 млн. фунтов.

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В статье: Герта (Берлин) Ливерпуль Марко Груич
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