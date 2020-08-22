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Арсенал может разорвать контракт с Сократисом

Англия
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Арсенал может разорвать контракт с Сократисом
Новина українською

Защитник Сократис Папастатопулос попросит "Арсенал" разорвать его контракт, чтобы он смог уйти свободным агентом в "Наполи".

Как сообщает итальянское издание Corriere del Mezzogiorno, Сократис уже провел переговоры с главным тренером "Наполи" Дженнаро Гаттузо, который выразил заинтересованность в опытном защитнике.

Теперь экс-игрок дортмундской "Боруссии" попытается договориться с "Арсеналом". "Наполи" не собирается платить компенсацию за Сократиса, поэтому тому нужно убедить "канониров" расторгнуть его контракт, рассчитанный до следующего лета.

В минувшем сезоне Премьер-Лиги Сократис провел лишь 19 матчей, а приход Вильяма Салиба и вероятное приобретение Габриэля из "Лилля" могут только усугубить ситуацию 32-летнего грека с игровым временем

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В статье: Арсенал (Лондон) Сократис Папастатопулос Наполи (Неаполь)
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