Яя Туре: Гвардиолу бы уже уволили, работай он в Реале или Барсе

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре считает, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола уже лишился бы работы, работай он в "Реале" или "Барселоне".

"Будь на их месте "Барселона" или, возможно, "Реал", он бы совершенно точно оказался в беде. Теперь руководство должно решить, как с ним поступить.

Лично для меня он в одном ряду с Юргеном Клоппом и Зинедином Зиданом, но решать клубу. Я знаю "Сити": они могут заполучить любого тренер, как только хотят, потому что каждый знает, что у них есть деньги для этого.

Люди пытаются извернуться и сказать, что его приглашали только для победы в лиге, но это ложь, потому что с тем бюджетом, который он получает год за годом, он обязан выиграть Лигу Чемпионов", — цитирует Туре Daily Mail.