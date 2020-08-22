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Габриэль прошёл медобследование в Арсенале

Англия
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"Канониры" выиграли борьбу за центрбека

Габриэль прошёл медобследование в Арсенале
Новина українською

"Арсенал" выполнил одно из ключевых заданий на трансферное окно, усилив центр обороны.

По информации The Times, "канониры" близки к подписанию защитника "Лилля" Габриэля. Бразилец уже прошел медобследование в новом клубе и вскоре подпишет с лондонцами 5-летний контракт.

Ожидается, что "Лилль" получат за своего игрока порядка 30 миллионов евро. На Габриэля также претендовали "Наполи" и "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Арсенал (Лондон) Лилль (Франция) Габриэль Дос Сантос Магальес
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