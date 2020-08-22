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Лидс согласовал продление контракта с Бьелсой

Англия
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Марсело продолжит путь с клубом в АПЛ

Лидс согласовал продление контракта с Бьелсой
Новина українською

"Лидс Юнайтед" в ближайшее время продлит соглашение с главным тренером первой команды Марсело Бьелсой.

Как сообщает журналист Николо Скира, 65-летний аргентинец наконец согласовал с руководством "павлинов" условия нового контракта и продолжит работу в клубе. Предыдущее соглашение сторон истекло в июле.

Напомним, что в прошлом сезоне "Лидс" выиграл Чемпионшип.

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В статье: Марсело Бьелса Лидс Юнайтед
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