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Лидс согласовал продление контракта с Бьелсой
Марсело продолжит путь с клубом в АПЛ
"Лидс Юнайтед" в ближайшее время продлит соглашение с главным тренером первой команды Марсело Бьелсой.
Как сообщает журналист Николо Скира, 65-летний аргентинец наконец согласовал с руководством "павлинов" условия нового контракта и продолжит работу в клубе. Предыдущее соглашение сторон истекло в июле.
Напомним, что в прошлом сезоне "Лидс" выиграл Чемпионшип.
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