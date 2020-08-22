Лидс согласовал продление контракта с Бьелсой

"Лидс Юнайтед" в ближайшее время продлит соглашение с главным тренером первой команды Марсело Бьелсой.

Как сообщает журналист Николо Скира, 65-летний аргентинец наконец согласовал с руководством "павлинов" условия нового контракта и продолжит работу в клубе. Предыдущее соглашение сторон истекло в июле.

Напомним, что в прошлом сезоне "Лидс" выиграл Чемпионшип.