  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. МЮ сделал предложение по Дугласу Косте
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МЮ сделал предложение по Дугласу Косте

Англия
(1 голосов)

Кажется, "дьяволы" смирились с неудачей по поводу Санчо

МЮ сделал предложение по Дугласу Косте
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" выдвинул предложение о покупке вингера "Ювентуса" Дугласа Косты, если верить итальянской прессе.

Заступив на должность главного тренера "Ювентуса", Андреа Пирло сразу же дал понять нескольким игрокам, что тем нет места в его планах на будущее.

В рамках сокращения зарплатной ведомости Пирло готов попрощаться и с Костой, а Corriere dello Sport и вовсе утверждает, что чемпионы Серии А уже получили предложение в 27 миллионов фунтов по Дугласу от "Юнайтед".

Наставник "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер ценит таланты Косты и считает, что 29-летний бразилец, также имеющий опыт выступлений за "Баварию" и "Шахтер", стал бы хорошей альтернативой Джейдону Санчо, раз уж переманить того из дортмундской "Борусси" не представляется возможным.

При этом в "Ювентусе" чувствуют, что могут заставить "Юнайтед" предложить на 10 млн. фунтов больше — самим туринцам Коста обошелся в 38 млн. фунтов два года назад.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дуглас Коста Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...