Тальяфико может заменить Чилуэлла в Лестере

"Лестер" сделал еще один шаг к продаже левого защитника Бена Чилуэлла, обозначив интерес к Николасу Тальяфико из "Аякса".

Накануне вечером стало известно, что "Челси" практически договорился о приобретении Чилуэлла примерно за 50 миллионов фунтов.

По информации Daily Mail, "Лестер" уже обсуждает кандидатуру Тальяфико, который и может заменить Чилуэлла на "Кинг Пауэр".

После двух сезонов в Амстердаме 27-летний Тальяфико хочет уйти на повышение. "Лисы" не могут предложить ему Лигу Чемпионов, однако твердое место в стартовом составе и возможность выступать в Лиге Европы и Премьер-Лиге тоже выглядят весьма привлекательно для Николаса.

Помимо игрока сборной Аргентины, оцениваемого в 25 млн. фунтов, "Лестер" также интересуется центральным защитником "Шальке" Озаном Кабаком.