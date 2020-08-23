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Клопп – о новичке Ливерпуля Цимикасе: Он выглядит не так уж плохо

Англия
(1 голосов)

Наставник сдержанно похвалил новичка

Клопп – о новичке Ливерпуля Цимикасе: Он выглядит не так уж плохо
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о защитнике Константиносе Цимикасе, дебютировавшем за новую команду в товарищеской игре со "Штутгартом" (3:0).

"Его дебют выдался удачным. Он достаточно быстр и уверен в себе, как вы поймете из его послематчевого интервью, но он хороший игрок, по-настоящему хороший.

Следующее задание для него – привыкнуть к нашей защите и всему остальному. Понадобится время, конечно, но когда он с мячом, все выглядит не так уж плохо", – сказал Клопп официальному сайту клуба.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Константинос Цимикас
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Комментарии (1)
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skopa (Харьков)
23.08.2020 в 09:51
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