Челси выделит еще 150 млн на трансферы с разрешения Абрамовича

Владелец "Челси" Роман Абрамович дал добро директору клуба Марине Грановской на то, чтобы выделить еще 150 миллионов фунтов на трех новичков летнего трансферного окна. Ранее в это трансферное окно состав "Челси" уже пополнили вингер Хаким Зийеш и нападающий Тимо Вернер, которые обошлись лондонскому клубу в 80 млн. фунтов.

По информации Daily Express, следующим приобретением "Челси" станет левый защитник "Лестера" Бен Чилуэлл. "Лисы" уже приняли предложение "синих" в 50 млн. фунтов.

Оформив Чилуэлла, "Челси" сосредоточится на переговорах по атакующему полузащитнику "Байера" Каю Хаверцу. Клуб из Леверкузена продолжает требовать за свою звезду 90 млн. фунтов, однако "синие" все еще надеются сбить цену — хотя бы за счет бонусов.

Напоследок "Челси" оставляет опорника "Вест Хэма" Деклана Райса, которого главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард задумал превратить в центрального защитника.

Три этих приобретения обойдутся "Челси" в сумму свыше 150 млн. фунтов, однако на "Стэмфорд Бридж" надеются отбить часть затрат с помощью продаж игроков вроде Эмерсона Палмери, Тьемуэ Бакайоко и Миши Батшуайи.