Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси выделит еще 150 млн на трансферы с разрешения Абрамовича
"Синие" не намерены останавливаться
Владелец "Челси" Роман Абрамович дал добро директору клуба Марине Грановской на то, чтобы выделить еще 150 миллионов фунтов на трех новичков летнего трансферного окна. Ранее в это трансферное окно состав "Челси" уже пополнили вингер Хаким Зийеш и нападающий Тимо Вернер, которые обошлись лондонскому клубу в 80 млн. фунтов.
По информации Daily Express, следующим приобретением "Челси" станет левый защитник "Лестера" Бен Чилуэлл. "Лисы" уже приняли предложение "синих" в 50 млн. фунтов.
Оформив Чилуэлла, "Челси" сосредоточится на переговорах по атакующему полузащитнику "Байера" Каю Хаверцу. Клуб из Леверкузена продолжает требовать за свою звезду 90 млн. фунтов, однако "синие" все еще надеются сбить цену — хотя бы за счет бонусов.
Напоследок "Челси" оставляет опорника "Вест Хэма" Деклана Райса, которого главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард задумал превратить в центрального защитника.
Три этих приобретения обойдутся "Челси" в сумму свыше 150 млн. фунтов, однако на "Стэмфорд Бридж" надеются отбить часть затрат с помощью продаж игроков вроде Эмерсона Палмери, Тьемуэ Бакайоко и Миши Батшуайи.