Моуриньо доволен трансферной кампанией Тоттенхэма

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо похвалил свой клуб за первые два приобретения в это трансферное окно.

Доплатив 3 миллиона фунтов к защитнику Кайлу Уолкер-Питерсу, "Тоттенхэм" получил от "Саутгемптона" полузащитника Пьер-Эмиль Хейбьерга. Столь низкая цена объясняется тем, что у 25-летнего датчанина шел последний год по контракту на "Сент-Мэри", а от новой сделки он отказался.

Также "шпоры" подписали голкипера Джо Харта. 33-летний англичанин достался лондонцам бесплатно после истечения своего контракта с "Бернли". И Моуриньо очень доволен тем, как сработал его президент Даниэль Леви.