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Моуриньо доволен трансферной кампанией Тоттенхэма

Англия
(1 голосов)

Нетипично для Жозе

Моуриньо доволен трансферной кампанией Тоттенхэма
Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо похвалил свой клуб за первые два приобретения в это трансферное окно.

Доплатив 3 миллиона фунтов к защитнику Кайлу Уолкер-Питерсу, "Тоттенхэм" получил от "Саутгемптона" полузащитника Пьер-Эмиль Хейбьерга. Столь низкая цена объясняется тем, что у 25-летнего датчанина шел последний год по контракту на "Сент-Мэри", а от новой сделки он отказался.

Также "шпоры" подписали голкипера Джо Харта. 33-летний англичанин достался лондонцам бесплатно после истечения своего контракта с "Бернли". И Моуриньо очень доволен тем, как сработал его президент Даниэль Леви.

"Наш клуб очень умно выбрал момент, чтобы заключить эту сделку по Хейбьергу. У Пьера шел последний год по контракту, его клуб был в очень сложной ситуации в плане переговоров, поэтому я думаю, мистер Леви сработал удивительным образом, заполучив такого хорошего игрока для нас.

Думаю, клуб удивительно хорошо сработал в обоих случаях, потому что оба этих приобретения сделают наш состав сильнее. Приглашение Джо, сыгравшего 75 матчей за сборную Англии и обладающего огромным опытом, обеспечит нам отличную страховку на последнем рубеже.

Теперь у нас есть трое голкиперов, все они хороши и имеют опыт выступлений за свои сборные. С этими тремя голкиперами мы сможем спать спокойно, если столкнемся с травмами. Нас ждет безумный график матчей, мы будем одновременно играть в Кубке Лиги, Лиге Европы и Премьер-Лиге. Даже голкиперу не под силу сыграть каждый матч, так что это очень, очень хороший трансфер для нас", — сообщил Моуриньо Spurs TV.

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В статье: Джо Харт Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Пьер-Эмиль Хёйбьерг
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Комментарии (2)
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royalstas (Вінниця)
23.08.2020 в 12:09
Лол є враження що це був сарказм)
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Maldini (Киев)
23.08.2020 в 12:09
Успехов тебе и твоей команде-Мауро!Пора уже заявить о себе ВО ВСЕУСЛЫШАНЬЕ!
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