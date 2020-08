Мощное усиление: Челси удалось согласовать сразу три трансфера

Уже на этой неделе лондонский "Челси" объявит сразу о трех серьезных подписаниях. По крайней мере, об этом сообщают ряд СМИ.

Мы уже сообщали, что "пенсионеры" достигли соглашения по переходу Бена Чиллвела, который должен будет усилить левый фланг обороны. "Лестер" получит за данный переход порядка 50 миллионов.

Дальше больше. "Челси" все таки договорился с "Байером" о переходе Кая Хавертца. За талантливого немецкого полузащитника они выплатят 80 миллионов, но сумма может вырасти до ста, в случае удачных выступлений. Сам игрок уже согласовал пятилетний контракт.

Kai Havertz to Chelsea, one step away and then... here we go! Total agreement to be reached on nest hours with Bayer Leverkusen. Last bid is going to be accepted. €80M + €20M add ons as final fee. Last details and paperworks time. ???? #CFC #Havertz #Chelsea