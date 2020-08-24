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Лидер Лестера продлил контракт с клубом, несмотря на интерес МЮ
Четырехлетний контракт
"Лестер" официально объявил о подписании нового контракта с Джеймсом Мэддисоном. Долгое время за ним охотился "МЮ".
Полузащитник подписал контракт до лета 2024-го года. В прошедшем сезоне он был лидером команды Роджерса, проведя в сумме 31 матч, в которых совершил десять результативных действий.
A new four-year deal for @Madders10! ???? pic.twitter.com/JwAZITjIUs— Leicester City (@LCFC) August 24, 2020
Отметим, что этим "Лестер" летом потеряет ключевого защитника, который
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