Лидер Лестера продлил контракт с клубом, несмотря на интерес МЮ

"Лестер" официально объявил о подписании нового контракта с Джеймсом Мэддисоном. Долгое время за ним охотился "МЮ".

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Полузащитник подписал контракт до лета 2024-го года. В прошедшем сезоне он был лидером команды Роджерса, проведя в сумме 31 матч, в которых совершил десять результативных действий.