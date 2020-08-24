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Лидер Лестера продлил контракт с клубом, несмотря на интерес МЮ

Англия
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Четырехлетний контракт

Лидер Лестера продлил контракт с клубом, несмотря на интерес МЮ
UA-Футбол
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"Лестер" официально объявил о подписании нового контракта с Джеймсом Мэддисоном. Долгое время за ним охотился "МЮ".

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Полузащитник подписал контракт до лета 2024-го года. В прошедшем сезоне он был лидером команды Роджерса, проведя в сумме 31 матч, в которых совершил десять результативных действий.

Отметим, что этим "Лестер" летом потеряет ключевого защитника, который перейдет в "Челси".

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В статье: Лестер Сити Джеймс Мэддисон
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