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160 миллионов в кризис: МЮ готовит кругленькую сумму за Ансу Фати

Англия
(1 голосов)

Или снова выдумки агентов?

160 миллионов в кризис: МЮ готовит кругленькую сумму за Ансу Фати
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" давно пытается подписать новый контракт с Ансу Фати. Однако один английский клуб намерен помешать процессу.

Как сообщает Mundo Deportivo, вингера хочет подписать "МЮ" и даже готов заплатить за него 160 миллионов. Именно такая сумма выделялась для трансфера Джейдона Санчо.

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Совсем недавно Фати сменил агента, уйдя к Жорже Мендешу. За последний сезон он смог отметиться восемь раз в 33-х матчах.

Отметим, что также "дьяволы" интересуются бразильским вингером "Ювентуса".

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В статье: Барселона Манчестер Юнайтед Ансу Фати
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Источник:
Mundo Deportivo
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Комментарии (1)
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Говард (землянин)
24.08.2020 в 22:05
500 млн евро и негр ваш, манкунианцы.
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