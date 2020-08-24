160 миллионов в кризис: МЮ готовит кругленькую сумму за Ансу Фати

"Барселона" давно пытается подписать новый контракт с Ансу Фати. Однако один английский клуб намерен помешать процессу.

Как сообщает Mundo Deportivo, вингера хочет подписать "МЮ" и даже готов заплатить за него 160 миллионов. Именно такая сумма выделялась для трансфера Джейдона Санчо.

Совсем недавно Фати сменил агента, уйдя к Жорже Мендешу . За последний сезон он смог отметиться восемь раз в 33-х матчах.