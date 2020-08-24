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160 миллионов в кризис: МЮ готовит кругленькую сумму за Ансу Фати
Или снова выдумки агентов?
"Барселона" давно пытается подписать новый контракт с Ансу Фати. Однако один английский клуб намерен помешать процессу.
Как сообщает Mundo Deportivo, вингера хочет подписать "МЮ" и даже готов заплатить за него 160 миллионов. Именно такая сумма выделялась для трансфера Джейдона Санчо.
Совсем недавно Фати сменил агента,
Отметим, что также "дьяволы" интересуются бразильским
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Источник:Mundo Deportivo
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Говард (землянин)
24.08.2020 в 22:05
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