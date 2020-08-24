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Арсенал завершил все детали по переходу защитника Лилля

Англия
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Вот это серьезное вложение

Арсенал завершил все детали по переходу защитника Лилля
UA-Футбол
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Руководство лондонского "Арсенала" наконец-то уяснило, что нужно укреплять не только атаку. В ближайшее время состав их клуба пополнит новый защитник.

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Итальянский журналисти Фабрицио Романо подтверждает, что "канониры" смогли уладить все детали по трансферу Габриэля Магальяэса. "Лилль" получит порядка 30 миллионов евро.

Защитник уже прошел медобследование. Контракт с ним рассчитан до лета 2025-го года. В ближайшее время о трансфере объявят официально.

За прошедший сезон Габриэл провел 34 матча, в которых забил один гол.

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В статье: Арсенал (Лондон) Лилль Габриэл Магальяэс
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