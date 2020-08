Арсенал завершил все детали по переходу защитника Лилля

Руководство лондонского "Арсенала" наконец-то уяснило, что нужно укреплять не только атаку. В ближайшее время состав их клуба пополнит новый защитник.

Итальянский журналисти Фабрицио Романо подтверждает, что "канониры" смогли уладить все детали по трансферу Габриэля Магальяэса. "Лилль" получит порядка 30 миллионов евро.

Защитник уже прошел медобследование. Контракт с ним рассчитан до лета 2025-го года. В ближайшее время о трансфере объявят официально.

Gabriel Magalhães has completed his medicals with Arsenal today in London. He’s with his agents now ready to sign his contract until June 2025 and finally going to be announced as new Arsenal player. Here-we-go confirmed. ⚪️???? #AFC #Arsenal #transfers