Левандовски, Неймар, Мане – и это не весь список. Ван Гал рассказал, кого планировал купить в МЮ

69-летний нидерландский специалист Луи Ван Гал проработал всего 2 года на "Олд Траффорд" – тренер рассказал, что имел возможность возглавить "Ливерпуль" после переговоров с их управляющим директором. Также Ван Гал прокомментировал свои трансферные планы в "Манчестер Юнайтед". Цитирует Ван Гала Goal.com.

"Я хотел подписать Роберта Левандовски, но это было трудно. Тогда мы попытались приобрести Гонсало Игуаина. Перед своим приездом в Англию я также говорил с руководством о приобретении Неймара. Если ты возглавляешь "Юнайтед", то должен мыслить масштабно. Хотелось иметь быстрых форвардов – я пытался вести переговоры с Мане и Марезом".

"Томас Мюллер тоже был в моем списке желаний, а в центре полузащиты я хотел видеть Канте. Я даже пытался подписать Джеймса Милнера – уже опытного, но все еще с лидерскими качествами. В оборону я хотел Серхио Рамоса и Матса Хуммельса, ведь наша защита не была оплотом надежности".