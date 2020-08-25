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Левандовски, Неймар, Мане – и это не весь список. Ван Гал рассказал, кого планировал купить в МЮ
Легендарный голландец на связи
69-летний нидерландский специалист Луи Ван Гал проработал всего 2 года на "Олд Траффорд" – тренер рассказал, что имел возможность возглавить "Ливерпуль" после переговоров с их управляющим директором. Также Ван Гал прокомментировал свои трансферные планы в "Манчестер Юнайтед". Цитирует Ван Гала Goal.com.
"Я хотел подписать Роберта Левандовски, но это было трудно. Тогда мы попытались приобрести Гонсало Игуаина. Перед своим приездом в Англию я также говорил с руководством о приобретении Неймара. Если ты возглавляешь "Юнайтед", то должен мыслить масштабно. Хотелось иметь быстрых форвардов – я пытался вести переговоры с Мане и Марезом".
"Томас Мюллер тоже был в моем списке желаний, а в центре полузащиты я хотел видеть Канте. Я даже пытался подписать Джеймса Милнера – уже опытного, но все еще с лидерскими качествами. В оборону я хотел Серхио Рамоса и Матса Хуммельса, ведь наша защита не была оплотом надежности".
"Да, управляющий директор "Ливерпуля" Ян Эйр прилетел в Португалию, где у меня есть дом, и мы провели длительные переговоры, он даже остался пообедать. Однако после того как он ушел, я больше ничего не слышал о работе в "Ливерпуле". Не думаю, что Эйр бы прилетал в Португалию, если бы они не относились к этому серьезно. Но позже я от кого-то услышал, что вел себя слишком высокомерно… Не знаю".