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ESPN: Манчестер Сити изучает возможность трансфера Месси без нарушения правил ФФП
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Английский "Манчестер Сити" изучает возможность приобретения капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси. Сумма отступных в контракте аргентинского исполнителя – 700 миллионов евро.
По информации ESPN, часть руководства каталонцев готова к расставанию с лидером – функционеры понимают, что смогут получить за Месси большие деньги и вложить их обратно в состав.
Как сообщает источник, "Манчестер Сити" готов приобрести Лионеля, но только в том случае, если трансфер состоится без нарушения правил финансового фэйр-плэй, а сами "сине-гранатовые" "откроют доступ" к сделке. Напомним, действующий контракт Месси с "Барселоной" истекает через год.
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