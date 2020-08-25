ESPN: Манчестер Сити изучает возможность трансфера Месси без нарушения правил ФФП

Английский "Манчестер Сити" изучает возможность приобретения капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси. Сумма отступных в контракте аргентинского исполнителя – 700 миллионов евро.

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По информации ESPN, часть руководства каталонцев готова к расставанию с лидером – функционеры понимают, что смогут получить за Месси большие деньги и вложить их обратно в состав.

Как сообщает источник, "Манчестер Сити" готов приобрести Лионеля, но только в том случае, если трансфер состоится без нарушения правил финансового фэйр-плэй, а сами "сине-гранатовые" "откроют доступ" к сделке. Напомним, действующий контракт Месси с "Барселоной" истекает через год.