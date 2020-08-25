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ESPN: Манчестер Сити изучает возможность трансфера Месси без нарушения правил ФФП

Англия
(2 голосов)

Как встроить Лионеля в систему? Похоже, Пеп знает ответ на этот вопрос…

ESPN: Манчестер Сити изучает возможность трансфера Месси без нарушения правил ФФП
Новина українською

Английский "Манчестер Сити" изучает возможность приобретения капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси. Сумма отступных в контракте аргентинского исполнителя – 700 миллионов евро.

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По информации ESPN, часть руководства каталонцев готова к расставанию с лидером – функционеры понимают, что смогут получить за Месси большие деньги и вложить их обратно в состав.

Как сообщает источник, "Манчестер Сити" готов приобрести Лионеля, но только в том случае, если трансфер состоится без нарушения правил финансового фэйр-плэй, а сами "сине-гранатовые" "откроют доступ" к сделке. Напомним, действующий контракт Месси с "Барселоной" истекает через год.

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В статье: Лионель Месси Барселона Манчестер Сити финансовый fair play
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Источник:
ESPN

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Комментарии (6)
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Говард (землянин)
25.08.2020 в 14:08
Месси всячески подталкивают к уходу. Вот она, жидовская благодарность.. Выжали человека и нах... и ещё хотят поиметь с этого.. Правда Месси тоже не в накладе.. На его месте я бы плюнул на каталонских жидов и ушёл, но только через год, свободным агентом, шоб этим пи@арам не досталось ни..уя. Да хотя бы в тот же МС или Милан. Ну, а шо? Сделали из Месси козла отпущения, прикрывая свою недолугисть и довольны, собаки паршивые? Человек столько лет верой и правдой... Аааа.. шо тут говорить.. жиды они и Африке жиды.. им бы только гешефт, на человека им наплевать.. Месси, уходи из этого жидовского гадюшника и заверши достойно свою карьеру, хватит с тебя позора последних трёх лет, ты на это не заслужил.
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0
0
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Инспектор ( )
25.08.2020 в 13:57
Пеп знает..... Видели с Лионом
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0
-1
Algrab (Костопiль)
25.08.2020 в 13:34
Молодець, Перес!!!
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+2
-1
госпітальєр (львів)
25.08.2020 в 13:21
лео треба йти,бартомеу угробить барсу все одно
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+2
0
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Говард (землянин)
25.08.2020 в 14:12
Пусть уходит, я буду только рад. За Месси.
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0
0
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Spokoyno (Киев)
25.08.2020 в 13:09
Сотий "відхід Мессі" за останній рік... Але навіть таки вигадки весь час "продаються" Бо чутки стосуються СУПЕРзірки!
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+3
-3


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