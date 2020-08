В дополнение к Силве и Чилвеллу: Челси может подписать экс-защитника Ниццы

Центральный защитник Маланг Сарр близок к переходу в лондонский "Челси". По информации Get French Football News, стороны уже согласовали 5-летний трудовой договор. 21-летний французский исполнитель находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с "Ниццей".

Тем не менее, авторитетный журналист Фабрицио Романо отмечает, что у Сарра на руках есть предложения и от других клубов.

Malang Sarr has been offered to Chelsea, as reported by Téléfoot.

It’s not a done deal - Chelsea are considering him as another ‘free agent’ opportunity after Thiago Silva (done deal).

Sarr would like to join but he has also other bids, the board will decide with Lampard ???? #CFC