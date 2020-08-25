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Габриэль прибыл в Лондон

Англия
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Сделка близка к завершению

Габриэль прибыл в Лондон
Новина українською

Защитник "Лилля" Габриэль прибыл в Лондон для прохождения медосмотра, сообщает Sky Sports. Если все пройдет успешно, футболист подпишет контракт с "Арсеналом". По данным СМИ, соглашение будет рассчитано на 5 лет.

Ранее сообщалось, что "канониры" выиграли борьбу за бразильца у трех клубов. На игрока также претендовали "Манчестер Юнайтед", "Эвертон" и "Наполи". За новичка "Арсенал" заплатит 33 млн евро.

В прошлом сезоне Габриэль сыграл 34 матча во всех турнирах, отличившись одним забитым голом. Контракт игрока с его нынешним клубом рассчитан до июня 2023 года.

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В статье: Арсенал (Лондон) Лилль (Лилль) Габриэл Магальяэс
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