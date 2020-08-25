Рома готова заплатить 17 миллионов евро за Смоллинга

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг может перейти в "Рому", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, римский клуб готов заплатить за 30-летнего англичанина 17 млн евро, тогда как манкунианцы хотят получить 20 млн евро.

"Рома" намерена завершить сделку как можно быстрее, так как игроком интересуется "Ньюкасл".

Минувший сезон Смоллинг провел в аренде у "Ромы". В 37 матчах в всех турнирах игрок забил три гола и отдал две результативные передачи.