  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Рома готова заплатить 17 миллионов евро за Смоллинга
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рома готова заплатить 17 миллионов евро за Смоллинга

Англия
(1 голосов)

МЮ не нуждается в услугах игрока

Рома готова заплатить 17 миллионов евро за Смоллинга
Новина українською

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг может перейти в "Рому", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, римский клуб готов заплатить за 30-летнего англичанина 17 млн евро, тогда как манкунианцы хотят получить 20 млн евро.

"Рома" намерена завершить сделку как можно быстрее, так как игроком интересуется "Ньюкасл".

Минувший сезон Смоллинг провел в аренде у "Ромы". В 37 матчах в всех турнирах игрок забил три гола и отдал две результативные передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Крис Смоллинг Рома (Рим) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...