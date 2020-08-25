Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рома готова заплатить 17 миллионов евро за Смоллинга
МЮ не нуждается в услугах игрока
Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг может перейти в "Рому", сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, римский клуб готов заплатить за 30-летнего англичанина 17 млн евро, тогда как манкунианцы хотят получить 20 млн евро.
"Рома" намерена завершить сделку как можно быстрее, так как игроком интересуется "Ньюкасл".
Минувший сезон Смоллинг провел в аренде у "Ромы". В 37 матчах в всех турнирах игрок забил три гола и отдал две результативные передачи.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...