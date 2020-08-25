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Челси хочет получить за Эмерсона 34 миллиона евро

Англия
(1 голосов)

Такая сумма прописана в отступных

Челси хочет получить за Эмерсона 34 миллиона евро
Новина українською

"Челси" готов рассмотреть предложения по продаже защитника Эмерсона, начиная с 34 миллионов евро, сообщает Goal.com.

По данным СМИ, в услугах 26-летнего итальянца заинтересован "Интер", однако миланский клуб не готов платить такую сумму.

В сезоне-2019/20 Эмерсон провел за "Челси" 21 матч и отдал 1 результативную передачу.

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В статье: Челси (Лондон) Эмерсон Палмиери
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