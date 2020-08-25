Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси хочет получить за Эмерсона 34 миллиона евро
Такая сумма прописана в отступных
"Челси" готов рассмотреть предложения по продаже защитника Эмерсона, начиная с 34 миллионов евро, сообщает Goal.com.
По данным СМИ, в услугах 26-летнего итальянца заинтересован "Интер", однако миланский клуб не готов платить такую сумму.
В сезоне-2019/20 Эмерсон провел за "Челси" 21 матч и отдал 1 результативную передачу.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...