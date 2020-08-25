  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Капитан МЮ был приговорен к 21 месяцу условно за драку в Греции
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан МЮ был приговорен к 21 месяцу условно за драку в Греции

Англия
(1 голосов)

Съездил в отпуск...

Капитан МЮ был приговорен к 21 месяцу условно за драку в Греции
UA-Футбол
Новина українською

Гарри Магуайр надолго запомнит отпуск в Греции. Там он попал в очень серьезный скандал.

Несколько дней назад он устроил потасовку, пытаясь встать на защиту своей сестры. Более того, после он также вступил в конфликт с местными органами правопорядка.

Читайте такжеКапитан МЮ устроил потасовку в Греции, защищая сестру от албанских бизнесменов

Сегодня был суд, который признал футболиста полностью виновным по всем статьям (драка, сопротивление аресту, попытка дать взятку). Он был приговорен к 21 месяца условно. Ему дали "легкий" срок, так как это его первый проступок. "МЮ" обжалует решение.

Отметим, что он был исключен из заявки сборной Англии на матчи Лиги Наций.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Харри Магуайр
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...