Капитан МЮ был приговорен к 21 месяцу условно за драку в Греции

Гарри Магуайр надолго запомнит отпуск в Греции. Там он попал в очень серьезный скандал.

Несколько дней назад он устроил потасовку, пытаясь встать на защиту своей сестры. Более того, после он также вступил в конфликт с местными органами правопорядка.

Сегодня был суд, который признал футболиста полностью виновным по всем статьям (драка, сопротивление аресту, попытка дать взятку). Он был приговорен к 21 месяца условно. Ему дали "легкий" срок, так как это его первый проступок. "МЮ" обжалует решение.

BREAKING Harry Maguire has been handed a prison sentence of 21 months and 10 days.

It is a suspended sentence (for 3 years) because it is a 1st offence and the charges were misdemeanours.

The other two defendants were handed 13 months sentence (suspended for three years too) pic.twitter.com/RqsNurwdyA