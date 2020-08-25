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Капитан МЮ был приговорен к 21 месяцу условно за драку в Греции
Съездил в отпуск...
Гарри Магуайр надолго запомнит отпуск в Греции. Там он попал в очень серьезный скандал.
Несколько дней назад он устроил потасовку, пытаясь встать на защиту своей сестры. Более того, после он также вступил в конфликт с местными органами правопорядка.
Сегодня был суд, который признал футболиста полностью виновным по всем статьям (драка, сопротивление аресту, попытка дать взятку). Он был приговорен к 21 месяца условно. Ему дали "легкий" срок, так как это его первый проступок. "МЮ" обжалует решение.
BREAKING Harry Maguire has been handed a prison sentence of 21 months and 10 days.— Dan Roan (@danroan) August 25, 2020
It is a suspended sentence (for 3 years) because it is a 1st offence and the charges were misdemeanours.
The other two defendants were handed 13 months sentence (suspended for three years too) pic.twitter.com/RqsNurwdyA
Отметим, что он был исключен из заявки сборной Англии на матчи Лиги Наций.