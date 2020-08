Усиление для АПЛ. Лидс согласовал трансфер форварда Валенсии

Судя по всему, английский "Лидс Юнайтед" намерен надолго задержаться в АПЛ. Клуб в ближайшее время оформит серьезный трансфер.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, практически согласована сделка с Родриго. За испанского форварда "Лидс" заплатит 30 миллионов без учета бонусов.

На трансфере настаивал лично Бьелса, который давно следит за игроком. Зимой Родриго мог отправиться в "Барселону". Всего в последнем сезоне забил семь голов и отдал 11 голевых в 31 матче.

Rodrigo to Leeds is here-we-go! Top deal just agreed between the two clubs for €30m + add ons to Valencia. Personal terms to be agreed on next hours. Medicals already scheduled. Bielsa is waiting for him. ???????? @DiMarzio @SkySport #LUFC #transfers #Valencia