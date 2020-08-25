Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Разбитая бровь ван Дейка и камбэк чемпиона. Ливерпуль провел первый летний спарринг
Спасительный дубль 20-летнего игрока
Английский "Ливерпуль" готовится к матчу за Суперкубок Англии. Сегодня команда Клоппа провела первый контрольный матч.
Игра против "Зальцбурга" начиналась тяжело и уже в первом тайме чемпион Англии пропустил дважды. Казалось, что поражения не избежать, но 20-летний Брюстер ближе к концу оформил дубль и вырвал ничью.
Another good workout for the Reds, with two second-half goals from @RhianBrewster9 ????????#LFCPreSeason— Liverpool FC (@LFC) August 25, 2020
Отметим, что травму в игре получил Вирджил ван Дейк. Голландцу разбили бровь, после чего быстро заменили.
Van Dijk with a nasty cut to his eye. #LFC pic.twitter.com/hAdEDfNubm— Inside LFC (@insidelfc) August 25, 2020