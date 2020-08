Разбитая бровь ван Дейка и камбэк чемпиона. Ливерпуль провел первый летний спарринг

Английский "Ливерпуль" готовится к матчу за Суперкубок Англии. Сегодня команда Клоппа провела первый контрольный матч.

Игра против "Зальцбурга" начиналась тяжело и уже в первом тайме чемпион Англии пропустил дважды. Казалось, что поражения не избежать, но 20-летний Брюстер ближе к концу оформил дубль и вырвал ничью.

Another good workout for the Reds, with two second-half goals from @RhianBrewster9 ????????#LFCPreSeason