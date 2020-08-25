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Разбитая бровь ван Дейка и камбэк чемпиона. Ливерпуль провел первый летний спарринг

Англия
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Спасительный дубль 20-летнего игрока

Разбитая бровь ван Дейка и камбэк чемпиона. Ливерпуль провел первый летний спарринг
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Английский "Ливерпуль" готовится к матчу за Суперкубок Англии. Сегодня команда Клоппа провела первый контрольный матч.

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Игра против "Зальцбурга" начиналась тяжело и уже в первом тайме чемпион Англии пропустил дважды. Казалось, что поражения не избежать, но 20-летний Брюстер ближе к концу оформил дубль и вырвал ничью.

Отметим, что травму в игре получил Вирджил ван Дейк. Голландцу разбили бровь, после чего быстро заменили.

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В статье: Ливерпуль Зальцбург Вирджил ван Дейк Райан Брюстер
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