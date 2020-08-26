Неужели Месси? Сегодня в 16:00 Манчестер Сити объявит о трансфере нового футболиста

Пресс-служба английского "Манчестер Сити" сообщает о том, что сегодня в 14:00 по местному времени (в 16:00 по киевскому), английский клуб объявит о приобретении нового футболиста.

Напомним, капитан "Барселоны" Лионель Месси может покинуть клуб – он недоволен текущими результатами команды и отношением руководства.

По информации из авторитетных источников, главный претендент на аргентинца – именно "Манчестер Сити".