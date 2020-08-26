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Неужели Месси? Сегодня в 16:00 Манчестер Сити объявит о трансфере нового футболиста
Имя остается в секрете
Пресс-служба английского "Манчестер Сити" сообщает о том, что сегодня в 14:00 по местному времени (в 16:00 по киевскому), английский клуб объявит о приобретении нового футболиста.
Stay tuned folks... ???? https://t.co/Y3GIb80lRw— Manchester City (@ManCity) August 26, 2020
Напомним, капитан "Барселоны" Лионель Месси может покинуть клуб – он недоволен текущими результатами команды и отношением руководства.
По информации из авторитетных источников, главный претендент на аргентинца – именно "Манчестер Сити".
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Комментарии (1)
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Говард (землянин)
26.08.2020 в 13:08
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