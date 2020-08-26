  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Реал, Бавария, теперь Эвертон? Хамес близок к воссоединению с Анчелотти
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал, Бавария, теперь Эвертон? Хамес близок к воссоединению с Анчелотти

Англия
(1 голосов)

И цена вопроса небольшая

Реал, Бавария, теперь Эвертон? Хамес близок к воссоединению с Анчелотти
Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес близок к переходу в "Эвертон" – Зинедин Зидан якобы не заинтересован в том, чтобы колумбиец оставался в столице Испании.

Читайте такжеХамес: Я тоже хотел бы знать, куда перехожу. Хочу пойти туда, где смогу играть

По информации Marca и The Telegraph, стороны уже близки к договоренности по переходу 29-летнего колумбийского исполнителя. Руководство "королевского клуба" получит за футболиста 25-30 миллионов евро.

Менеджер "Эвертона" Карло Анчелотти, под руководством которого Хамес защищал цвета "Реала" и "Баварии", сумел убедить игрока переехать на Туманный Альбион. Колумбиец крайне заинтересован в работе вместе с "Папой Карло".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Хамес Родригес Реал (Мадрид) Эвертон (Ливерпуль)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...