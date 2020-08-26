Реал, Бавария, теперь Эвертон? Хамес близок к воссоединению с Анчелотти

Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес близок к переходу в "Эвертон" – Зинедин Зидан якобы не заинтересован в том, чтобы колумбиец оставался в столице Испании.

По информации Marca и The Telegraph, стороны уже близки к договоренности по переходу 29-летнего колумбийского исполнителя. Руководство "королевского клуба" получит за футболиста 25-30 миллионов евро.

Менеджер "Эвертона" Карло Анчелотти, под руководством которого Хамес защищал цвета "Реала" и "Баварии", сумел убедить игрока переехать на Туманный Альбион. Колумбиец крайне заинтересован в работе вместе с "Папой Карло".