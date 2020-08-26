Варди продлил контракт с Лестером

Нападающий Джейми Варди продлит контракт с "Лестер Сити", сообщает Sky Sports.

По данным источника, соглашение будет продлено на один год. Помимо этого, клуб повысит форварду зарплату. Нынешний контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Джейми Варди выступает за "Лестер" с 2012 года. В сезоне-2019/2020 нападающий стал лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги. В 35 матчах сезона 33-летний форвард забил 23 мяча.

В минувшем сезоне "Лестер", набрав 62 очка в 38 матчах, занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Чемпионом страны стал "Ливерпуль".