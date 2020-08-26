  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ривалдо: Ман Сити - идеальный вариант для Месси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ривалдо: Ман Сити - идеальный вариант для Месси

Англия
(4 голосов)

Воссоединение с Гвардиолой

Ривалдо: Ман Сити - идеальный вариант для Месси
UA-Футбол
Новина українською

Экс-форвард "Барселоны" Ривалдо высказался о будущем Лео Месси. Капитан каталонцев хочет покинуть команду.

Читайте такжеTyC Sports: Месси планирует разорвать контракт с Барселоной в одностороннем порядке

"Ман Сити" может стать лучшим вариантом для Лео. Сейчас ему 33 года и мне кажется, что еще несколько лет он будет лучшим. Он может быстро засиять в Англии. Гвардиола хорошо его знает и сможет вписать его в команду.

Я уже вижу, как Пеп будет строить команду вокруг Месси. Уверен, что он сможет адаптировать его в команде и они выиграют много трофеев", - приводит слова бразильца Goal.

Отметим, что "горожане" уже разработали план для трансфера Лео.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона Ривалдо Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
26.08.2020 в 18:55
А тем временем, лучший футболист мира - Лео Месси объявил о том, что он будет на первой тренировке клуба в ближайший понедельник.
Ответить
+1
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
26.08.2020 в 19:06
Даже не знаю, хорошая ли это новость.
Ответить
+1
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
26.08.2020 в 19:24
Сообщу тебе, друг, подробности дела Месси. Собирал сегодня, как пазл, воедино. У Месси явная злость к Бартомеу. Но эта злость мешает ему объективно смотреть на ситуацию. Делая плохо Бартомеу и ещё десяти директорам клуба, он должен понимать, что своим уходом делает плохо миллионам своих фанатов во всем мире. Через пол-года Бартомеу и др не будет, но Барса будет всегда. Вобщем, по слухам нарисовалось следующее. Когда МС проиграл Лиону и Гвардиола, возможно, подвис на увольнение, Месси позвонил людям в МС и сообщил: "Если вы не уволите Гвардиолу, я готов быть в МС". Более того, Месси сказал, что перейдет только в случае, если во время его контракта в МС Гвардиолу не уволят. Дело сделано. Каталонца из МС не увольняют, а это значит, что Месси обрубал себе ходы назад. Теперь второе... Опять же, по слухам. МС боятся, что с приходом Месси они попадут под санкции ФФП. И Месси это понимает. Поэтому варианта два. Первый, это суд, после которого Месси может уйти в МС бесплатно, или обмен игроками с МС. В обратном направлении могут уйти Жезус (как-будто, он хочет в Барсу), Эрик Гарсия и Анхелино. Но !!! Опять же, по слухам..Месси, все-таки, хочет уйти бесплатно, а на сэкономленные деньги, чтобы МС купили у ПСЖ Неймара. Но здесь снова вопросы. Для УЕФА без разницы, кто кого покупает. Если случается превышение лимита, то санкции обязательно будут. И второе... Если Месси так поступит, оставит Барсу без какой-либо компенсации, то от него отвернутся даже самые преданные фанаты. И он должен это понимать. И, я надеюсь, он это понимает. Потому что из окружения Месси поступил сигнал, что на первую тренировку он обязательно приедет, во избежании санкций клуба... До разрешения вопроса...
+1
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
26.08.2020 в 20:04
Надеюсь он помнит о болельщиках. Я лично не фанат отдельно взятых игроков, а болельщик команды в целом, но чтобы там не происходило и чем бы это всё не закончилось, в моих глазах Месси немного опустился. Не люблю соплей. Не против его ухода, но это должно быть достойно Клуб и болельщики важнее Месси.
0
0
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
26.08.2020 в 18:53
МанСіті - самодостатня команда. Навіщо в ній щось будувати навколо Мессі? в Барселоні це вже призвело до наслідків
Ответить
+2
-3
avatar
Red_Cat (Салоники)
26.08.2020 в 19:07
мутант редакционный. ты - кнопка, б_ть (с) Гепа
Ответить
+2
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...