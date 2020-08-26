Ривалдо: Ман Сити - идеальный вариант для Месси

Сообщу тебе, друг, подробности дела Месси. Собирал сегодня, как пазл, воедино. У Месси явная злость к Бартомеу. Но эта злость мешает ему объективно смотреть на ситуацию. Делая плохо Бартомеу и ещё десяти директорам клуба, он должен понимать, что своим уходом делает плохо миллионам своих фанатов во всем мире. Через пол-года Бартомеу и др не будет, но Барса будет всегда. Вобщем, по слухам нарисовалось следующее. Когда МС проиграл Лиону и Гвардиола, возможно, подвис на увольнение, Месси позвонил людям в МС и сообщил: "Если вы не уволите Гвардиолу, я готов быть в МС". Более того, Месси сказал, что перейдет только в случае, если во время его контракта в МС Гвардиолу не уволят. Дело сделано. Каталонца из МС не увольняют, а это значит, что Месси обрубал себе ходы назад. Теперь второе... Опять же, по слухам. МС боятся, что с приходом Месси они попадут под санкции ФФП. И Месси это понимает. Поэтому варианта два. Первый, это суд, после которого Месси может уйти в МС бесплатно, или обмен игроками с МС. В обратном направлении могут уйти Жезус (как-будто, он хочет в Барсу), Эрик Гарсия и Анхелино. Но !!! Опять же, по слухам..Месси, все-таки, хочет уйти бесплатно, а на сэкономленные деньги, чтобы МС купили у ПСЖ Неймара. Но здесь снова вопросы. Для УЕФА без разницы, кто кого покупает. Если случается превышение лимита, то санкции обязательно будут. И второе... Если Месси так поступит, оставит Барсу без какой-либо компенсации, то от него отвернутся даже самые преданные фанаты. И он должен это понимать. И, я надеюсь, он это понимает. Потому что из окружения Месси поступил сигнал, что на первую тренировку он обязательно приедет, во избежании санкций клуба... До разрешения вопроса...