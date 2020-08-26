Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Бен Чилвелл - игрок лондонского Челси
Очень мощный трансфер "синих"
Лондонский "Челси" совершил очередной топ-трансфер этим летом. Был подписан основной защитник сборной Англии.
Бен Чилвелл подписал пятилетний контракт. Он призван укрепить левый фланг обороны "синих". По данным СМИ, "Лестер" получит за данный переход порядка 50 миллионов.
Chelsea fans, introducing... @BenChilwell! ???? #BenIsBlue pic.twitter.com/8Z91YmgOpS— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 26, 2020
Отметим, что до этого "Челси" удалось заключить контракт с Вернером и Зиешом. На подходе Кай Хавертц.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...