Официально: Бен Чилвелл - игрок лондонского Челси

Лондонский "Челси" совершил очередной топ-трансфер этим летом. Был подписан основной защитник сборной Англии.

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Бен Чилвелл подписал пятилетний контракт. Он призван укрепить левый фланг обороны "синих". По данным СМИ, "Лестер" получит за данный переход порядка 50 миллионов.

Отметим, что до этого "Челси" удалось заключить контракт с Вернером и Зиешом. На подходе Кай Хавертц.