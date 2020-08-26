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Конкуренция для де Хеа: МЮ продлил контракт с одним из лучших вратарей Англии
Официально!
"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Дином Хендерсоном. Официально об этом сообщила пресс-служба клуба.
Молодой вратарь поставил подпись в пятилетней сделки. Помимо этого, также существует пункт о продлении контракта еще на один год.
Прошлый сезон Дин провел в аренде в "Шеффилд Юнайтед" и стал одним из лучших вратарей АПЛ. Всего на его счету 40 матчей, среди которых 13 сухих встреч.
???? An update on Dean Henderson's #MUFC future ????— Manchester United (@ManUtd) August 26, 2020
Отметим, что у Хендерсона будет отличный шанс стать основным, так как де Хеа провел очень неуверенный сезон.