Конкуренция для де Хеа: МЮ продлил контракт с одним из лучших вратарей Англии

"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Дином Хендерсоном. Официально об этом сообщила пресс-служба клуба.

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Молодой вратарь поставил подпись в пятилетней сделки. Помимо этого, также существует пункт о продлении контракта еще на один год.

Прошлый сезон Дин провел в аренде в "Шеффилд Юнайтед" и стал одним из лучших вратарей АПЛ. Всего на его счету 40 матчей, среди которых 13 сухих встреч.

???? An update on Dean Henderson's #MUFC future ???? — Manchester United (@ManUtd) August 26, 2020

Отметим, что у Хендерсона будет отличный шанс стать основным, так как де Хеа провел очень неуверенный сезон.