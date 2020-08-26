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Ривалдо: Уверен, что Тьяго Силва преуспеет в Челси

Англия
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Трансфер уже практически согласован

Ривалдо: Уверен, что Тьяго Силва преуспеет в Челси
UA-Футбол
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Экс-капитан "ПСЖ" Тьяго Силва в ближайшее время станет игроком "Челси". О трансфере должны объявить завтра. Бразилец Ривалдо прокомментировал данный переход.

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"В 35 лет Тьяго Силва подпишет контракт с "Челси", и я уверен, что он преуспеет, поскольку он отличный центральный защитник с огромным опытом. Я думаю, что ему еще есть что предложить. Уверен, что он будет мотивирован.

В настоящее время многие игроки продлевают свою карьеру, и Силва - хороший пример этого, как и я в свое время. Если ты будешь поддерживать себя в хорошей физической форме, ты сможешь легко играть на высшем уровне до 36 или 37 лет", - заявил бразилец.

Отметим, что сегодня лондонцы подписали английского защитника.

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В статье: Тьяго Силва Ривалдо Челси (Лондон)
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