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The Guardian: Магуайр останется капитаном МЮ, но надолго ли – решит Сульшер
Оле – вершитель судеб кэпов
Защитник Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр останется капитаном команды. По информации издания The Guardian, в ближайшее время англичанин продолжит носить отличительный знак на плече, а затем менеджер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер примет долгосрочное решение.
"Манчестер Юнайтед" начнет предсезонную подготовку уже 2 сентября. Ожидается, что именно тогда норвежский тренер рассмотрит вопрос о том, останется ли Магуайр капитаном.
Напомним, Магуайр был исключен из заявки сборной Англии на матчи Лиги Наций из-за событий в Греции. Харри признали виновным в нападении на полицейского и попытке подкупа. Вчера футболист подал апелляцию на решение греческого суда.