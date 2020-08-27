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The Guardian: Магуайр останется капитаном МЮ, но надолго ли – решит Сульшер

Англия
(1 голосов)

Оле – вершитель судеб кэпов

The Guardian: Магуайр останется капитаном МЮ, но надолго ли – решит Сульшер
Новина українською

Защитник Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр останется капитаном команды. По информации издания The Guardian, в ближайшее время англичанин продолжит носить отличительный знак на плече, а затем менеджер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер примет долгосрочное решение.

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"Манчестер Юнайтед" начнет предсезонную подготовку уже 2 сентября. Ожидается, что именно тогда норвежский тренер рассмотрит вопрос о том, останется ли Магуайр капитаном.

Напомним, Магуайр был исключен из заявки сборной Англии на матчи Лиги Наций из-за событий в Греции. Харри признали виновным в нападении на полицейского и попытке подкупа. Вчера футболист подал апелляцию на решение греческого суда.

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В статье: Англия Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Харри Магуайр
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Источник:
The Guardian

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Комментарии (2)
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xamp26
27.08.2020 в 10:03
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Инспектор ( )
27.08.2020 в 10:02
Вот она-цена капитанской повязки. Все решает тренер,капитан по воле тренера
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