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Зинченко принял участие в презентации резервной формы Сити на сезон-2020/21
И все-таки, инфузория-туфелька или что-то другое?
"Манчестер Сити" представил третью форму на сезон-2020/21. Как сообщает пресс-служба клуба, комплект вдохновлен музыкальным наследием Манчестера, а также городской модой. Создатели формы смотрели на популярные среди молодежи тенденции 60-х и 90-х годов.
"Перед созданием третьего комплекта формы для "Манчестер Сити" мы обратили внимание на то культурное влияние, которое Манчестер оказывает на весь мир. Это город, о котором знают везде благодаря футболу и музыке".
"Для дизайна мы использовали розу и три реки с герба клуба, чтобы создать эту уникальную футболку", – сказал Дэвид Бремонд, глава отдела по управлению продуктовой линейкой Puma.
The 20/21 #ManCity x @pumafootball Third Kit is here! ????— Manchester City (@ManCity) August 27, 2020
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