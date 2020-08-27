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Зинченко принял участие в презентации резервной формы Сити на сезон-2020/21

Англия
(1 голосов)

И все-таки, инфузория-туфелька или что-то другое?

Зинченко принял участие в презентации резервной формы Сити на сезон-2020/21
Новина українською

"Манчестер Сити" представил третью форму на сезон-2020/21. Как сообщает пресс-служба клуба, комплект вдохновлен музыкальным наследием Манчестера, а также городской модой. Создатели формы смотрели на популярные среди молодежи тенденции 60-х и 90-х годов.

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"Перед созданием третьего комплекта формы для "Манчестер Сити" мы обратили внимание на то культурное влияние, которое Манчестер оказывает на весь мир. Это город, о котором знают везде благодаря футболу и музыке".

"Для дизайна мы использовали розу и три реки с герба клуба, чтобы создать эту уникальную футболку", – сказал Дэвид Бремонд, глава отдела по управлению продуктовой линейкой Puma.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
Man City

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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
27.08.2020 в 13:21
Резервной формы?? Очень символично:)))
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alex 66 (Кременчуг)
27.08.2020 в 12:15
Если честно , то как по мне -катастрофа
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