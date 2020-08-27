Зинченко принял участие в презентации резервной формы Сити на сезон-2020/21

"Манчестер Сити" представил третью форму на сезон-2020/21. Как сообщает пресс-служба клуба, комплект вдохновлен музыкальным наследием Манчестера, а также городской модой. Создатели формы смотрели на популярные среди молодежи тенденции 60-х и 90-х годов.

"Перед созданием третьего комплекта формы для "Манчестер Сити" мы обратили внимание на то культурное влияние, которое Манчестер оказывает на весь мир. Это город, о котором знают везде благодаря футболу и музыке".