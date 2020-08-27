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Гвардиола ведет переговоры о продлении контракта с Манчестер Сити до 2022 года
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Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может продолжить работу в английском клубе. Испанский специалист ведет переговоры о продлении трудового договора с "горожанами" до 2022 года, как сообщает журналист Николо Скира.
Руководство "Сити" поддерживает Гвардиолу, даже несмотря на вылет от "Лиона" (1:3) в ¼ финала Лиги чемпионов. Срок действующего контракта 49-летнего Пепа истекает в 2021 году.
Pep #Guardiola will stay at #ManchesterCity. He could extend his contract until 2022. Opened talks. #transfers #MCFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 27, 2020
Вместе с "Манчестер Сити" Гвардиола дважды стал чемпионом Англии (2017/18, 2018/19), а также обладателем Кубка (2018/19) и Суперкубка страны (2018, 2019). Ранее Пеп работал в "Барселоне" и "Баварии".