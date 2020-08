Гвардиола ведет переговоры о продлении контракта с Манчестер Сити до 2022 года

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может продолжить работу в английском клубе. Испанский специалист ведет переговоры о продлении трудового договора с "горожанами" до 2022 года, как сообщает журналист Николо Скира.

Руководство "Сити" поддерживает Гвардиолу, даже несмотря на вылет от "Лиона" (1:3) в ¼ финала Лиги чемпионов. Срок действующего контракта 49-летнего Пепа истекает в 2021 году.

Pep #Guardiola will stay at #ManchesterCity. He could extend his contract until 2022. Opened talks. #transfers #MCFC