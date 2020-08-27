Гвардиола ведет переговоры о продлении контракта с Манчестер Сити до 2022 года

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может продолжить работу в английском клубе. Испанский специалист ведет переговоры о продлении трудового договора с "горожанами" до 2022 года, как сообщает журналист Николо Скира.

Читайте также Пишу со свадьбы. Зинченко объяснил критические высказывания после вылета Ман Сити из ЛЧ

Руководство "Сити" поддерживает Гвардиолу, даже несмотря на вылет от "Лиона" (1:3) в ¼ финала Лиги чемпионов. Срок действующего контракта 49-летнего Пепа истекает в 2021 году.

Вместе с "Манчестер Сити" Гвардиола дважды стал чемпионом Англии (2017/18, 2018/19), а также обладателем Кубка (2018/19) и Суперкубка страны (2018, 2019). Ранее Пеп работал в "Барселоне" и "Баварии".