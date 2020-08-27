У игрока Тоттенхэма обнаружен коронавирус

Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле сдал положительный тест на коронавирус, сообщает L’Équipe.

По данным издания, 23-летний футболист в данный момент находится на двухнедельном карантине.

В этой связи главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не вызвал его в национальную команду на матчи Лиги наций против сборных Швеции (5 сентября) и Хорватии (8 сентября).

В активе Ндомбеле 6 матчей за сборную Франции. В составе лондонского клуба он провел 29 игр.