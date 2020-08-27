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У игрока Тоттенхэма обнаружен коронавирус
Ндомбеле пропустит матчи сборной
Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле сдал положительный тест на коронавирус, сообщает L’Équipe.
По данным издания, 23-летний футболист в данный момент находится на двухнедельном карантине.
В этой связи главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не вызвал его в национальную команду на матчи Лиги наций против сборных Швеции (5 сентября) и Хорватии (8 сентября).
В активе Ндомбеле 6 матчей за сборную Франции. В составе лондонского клуба он провел 29 игр.
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