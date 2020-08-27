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У игрока Тоттенхэма обнаружен коронавирус

Англия
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Ндомбеле пропустит матчи сборной

У игрока Тоттенхэма обнаружен коронавирус
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Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле сдал положительный тест на коронавирус, сообщает L’Équipe.

По данным издания, 23-летний футболист в данный момент находится на двухнедельном карантине.

В этой связи главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не вызвал его в национальную команду на матчи Лиги наций против сборных Швеции (5 сентября) и Хорватии (8 сентября).

В активе Ндомбеле 6 матчей за сборную Франции. В составе лондонского клуба он провел 29 игр.

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В статье: Тоттенхэм (Англия) Танги Ндомбеле
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