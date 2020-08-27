Рекордсмен по количеству матчей в АПЛ завершил карьеру

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Гарет Барри официально объявил о решении завершить футбольную карьеру, сообщает Sky Sports. Последним клубом англичанина стал "Вест Бромвич Альбион", за который он выступал с сезона-2017/2018.

За свою карьеру футболист успел поиграть во многих клубах английской Премьер-лиги – "Астон Вилле", "Эвертоне", "Манчестер Сити". Игрок установил уникальное достижение, сыграв 653 матча в английской Премьер-лиге.

39-летний полузащитник вызывался в сборную Англии, за которую он провёл 53 встречи и забил 3 гола. В послужном списке Барри значится победа в Кубке Англии (2011), чемпионате Англии (2011/2012), а также награда лучшему игроку сезона (2006/2007).