Подогрел слухи о Месси. Агуэро убрал десятку со своего ника в Instagram

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро поменял свой ник в Instagram. После этого появились слухи о скором переходе в его клуб капитана Барселоны Лионеля Месси, который намерен сменить команду, об этом сообщает Daily Mail.

Аргентинец, выступающий за Манчестер Сити, был подписан в Instagram под ником kunaguero10.

Теперь же в его имени в социальной сети пропала десятка и теперь он стал kunaguero.

Пользователи в соцсетях сразу же связали это с тем, что он освободил свой игровой номер под готовящийся трансфер Месси, который также выступает с числом 10 на спине.