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Подогрел слухи о Месси. Агуэро убрал десятку со своего ника в Instagram

Англия
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Трансфер все ближе

Подогрел слухи о Месси. Агуэро убрал десятку со своего ника в Instagram
Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро поменял свой ник в Instagram. После этого появились слухи о скором переходе в его клуб капитана Барселоны Лионеля Месси, который намерен сменить команду, об этом сообщает Daily Mail.

Аргентинец, выступающий за Манчестер Сити, был подписан в Instagram под ником kunaguero10.

Теперь же в его имени в социальной сети пропала десятка и теперь он стал kunaguero.

Пользователи в соцсетях сразу же связали это с тем, что он освободил свой игровой номер под готовящийся трансфер Месси, который также выступает с числом 10 на спине.

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В статье: Лионель Месси Серхио Агуэро Барселона Манчестер Сити
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