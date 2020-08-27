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Подогрел слухи о Месси. Агуэро убрал десятку со своего ника в Instagram
Трансфер все ближе
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро поменял свой ник в Instagram. После этого появились слухи о скором переходе в его клуб капитана Барселоны Лионеля Месси, который намерен сменить команду, об этом сообщает Daily Mail.
Аргентинец, выступающий за Манчестер Сити, был подписан в Instagram под ником kunaguero10.
Теперь же в его имени в социальной сети пропала десятка и теперь он стал kunaguero.
Пользователи в соцсетях сразу же связали это с тем, что он освободил свой игровой номер под готовящийся трансфер Месси, который также выступает с числом 10 на спине.