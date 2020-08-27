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Челси бесплатно подписал французского защитника

Англия
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Маланг Сарр перебрался на "Стэмфорд Бридж"

Челси бесплатно подписал французского защитника
Новина українською

"Челси" подписал пятилетний контракт с центральным защитником Малангом Сарром, сообщает официальный сайт клуба.

21-летний француз ранее этим летом отказался продлевать контракт с "Ниццей" и покинул клуб как свободный агент. Уже известно, что синие отдадут игрока в аренду на весь следующий сезон.

Сарр играл за основу "Ниццы" с 17 лет и успел провести 102 матча (3 гола) во французской Лиге 1, считаясь одним из наиболее перспективных молодых центрбеков чемпионата. При этом последний сезон на "Альянц Ривьере" у Маланга не задался - он стал больше ошибаться и реже выходил на поле.

Ранее "Челси" подписал левого защитника "Лестера" Бена Чилуэлла за 50 млн фунтов.

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В статье: Ницца Челси (Лондон) Маланг Сарр
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