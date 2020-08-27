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Все ради Месси. Ман Сити предложит за аргентинца трех игроков и сто миллионов

Англия
(2 голосов)

Хотят обойти ФФП

Все ради Месси. Ман Сити предложит за аргентинца трех игроков и сто миллионов
UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" - главный претендент на Лионеля Месси. Все идет к тому, что аргентинец будет настаивать на своем уходе из "Барселоны".

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Английский клуб надеется, что аргентинцу удастся разорвать контракт и добиться статуса свободного агента. Однако, параллельно с этим, они готовят план Б.

Как уверяет Sport.es, "горожане" могут отдать каталонцам трех игроков - Бернарду Силву, Эрика Гарсию и Габриэля Жезуса. Помимо этого, они заплатят сто миллионов евро. Каталонцы, на данный момент, планируют ответить отказом.

Отметим, что в ближайшее время состоится встреча Месси и президента "Барселоны", где будет решено многое.

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В статье: Лионель Месси Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва Габриэл Жезус Эрик Гарсия
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Комментарии (5)
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Сварщик (Винница)
27.08.2020 в 21:58
Дурість.
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+1
-1
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Инспектор ( )
27.08.2020 в 21:47
Барса затребует Зинченко и Владу
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+5
-1
Alex Sunchez
27.08.2020 в 22:35
судя по обороне барсы там и зинченко будет усилением
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
27.08.2020 в 21:19
А Де Брюйне и Стерлинга слабо отдать?
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+1
0
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ВітяДобрий ніч (Київ)
27.08.2020 в 21:32
Мессі не коштує й половини Де Брюйне
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+4
-2


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