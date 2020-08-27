Все ради Месси. Ман Сити предложит за аргентинца трех игроков и сто миллионов

"Манчестер Сити" - главный претендент на Лионеля Месси. Все идет к тому, что аргентинец будет настаивать на своем уходе из "Барселоны".

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Английский клуб надеется, что аргентинцу удастся разорвать контракт и добиться статуса свободного агента. Однако, параллельно с этим, они готовят план Б.

Как уверяет Sport.es, "горожане" могут отдать каталонцам трех игроков - Бернарду Силву, Эрика Гарсию и Габриэля Жезуса. Помимо этого, они заплатят сто миллионов евро. Каталонцы, на данный момент, планируют ответить отказом.

#FCB ????????



???? El City está dispuesto a ofrecer 100 millones y Bernardo Silva, Gabriel Jesus y Eric Garcia



❌ El Barça insiste que no contempla el traspaso del argentino y mantiene su posturahttps://t.co/86IK2RdjI8 — Diario SPORT (@sport) August 27, 2020