Замена Орье. Тоттенхэм в шаге от подписании 28-летнего защитника

Лондонский "Тоттенхэм" в ближайшее время совершит второй летний трансфер. Будет укреплена защита.

Фабрицио Романо сообщает, что "шпоры" усилятся Мэттом Доэрти. Практически все детали сделки с "Вулверхемптоном" согласованы. Трансфер обойдется приблизительно в 20 миллионов.

Last details to be completed then Matt Doherty will sign as new Tottenham player. Total agreement to be reached soon with Wolves. Tottenham are still in talks with AC Milan to sell Serge Aurier. ⚪️ #THFC #Wolves #transfers