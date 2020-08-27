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Артета прокомментировал переговоры о новом контракте с Обамеянгом
Все хорошо для "канониров"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета уверен, что его клуб провел удачные переговоры с Пьер-Эмериком Обамеянгом. Ожидается, что стороны продлят контракт.
"Я полностью уверен, что в ближайшее время мы придем к соглашению по новому контракту", - заявил испанский наставник.
Авторитетный журналист Фабрицио Романо уверяет, что сделка действительно близка. Ожидается, что все будет закрыто уже на следующей неделе.
Arteta: “I'm pretty confident we're going to find an agreement to extend Pierre Aubameyang contract soon”. The agreement is almost done and will be announced on next weeks. ⚪️???? #AFC #Arsenal— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2020
Обамеянг - с большим отрывом лучший игрок лондонцев в прошлом сезоне. На его счету 29 голов в 43-х матчах.