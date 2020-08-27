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Артета прокомментировал переговоры о новом контракте с Обамеянгом

Англия
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Все хорошо для "канониров"

Артета прокомментировал переговоры о новом контракте с Обамеянгом
UA-Футбол
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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета уверен, что его клуб провел удачные переговоры с Пьер-Эмериком Обамеянгом. Ожидается, что стороны продлят контракт.

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"Я полностью уверен, что в ближайшее время мы придем к соглашению по новому контракту", - заявил испанский наставник.

Авторитетный журналист Фабрицио Романо уверяет, что сделка действительно близка. Ожидается, что все будет закрыто уже на следующей неделе.

Обамеянг - с большим отрывом лучший игрок лондонцев в прошлом сезоне. На его счету 29 голов в 43-х матчах.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Пьер-Эмерик Обамеянг
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