Артета прокомментировал переговоры о новом контракте с Обамеянгом

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета уверен, что его клуб провел удачные переговоры с Пьер-Эмериком Обамеянгом. Ожидается, что стороны продлят контракт.

"Я полностью уверен, что в ближайшее время мы придем к соглашению по новому контракту", - заявил испанский наставник.

Авторитетный журналист Фабрицио Романо уверяет, что сделка действительно близка. Ожидается, что все будет закрыто уже на следующей неделе.

Arteta: “I'm pretty confident we're going to find an agreement to extend Pierre Aubameyang contract soon”. The agreement is almost done and will be announced on next weeks. ⚪️???? #AFC #Arsenal