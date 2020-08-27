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Связь через агента. Ман Сити и Наполи не ведут друг с другом переговоры по Кулибали

Англия
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Очень сложные отношения

Связь через агента. Ман Сити и Наполи не ведут друг с другом переговоры по Кулибали
UA-Футбол
Новина українською

Калиду Кулибали может наконец-то покинуть "Наполи" и пойти на повышение в "Ман Сити". Однако переговоры между сторонами идут очень туго.

По данным Фабрицио Романо, все из-за тяжелых отношений между клубами. Между ними конфликт после перехода Жоржиньо из "Наполи" в "Челси". Сначала полузащитник договорился с "горожанами".

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Сейчас две стороны не ведут переговоры. Все решается через агента, который имеет статус посредника. Именно это причина медленного развития событий.

Отметим, что помимо Калиду, "Ман Сити" предпримет попытку переманить Лео Месси.

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В статье: Манчестер Сити Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали
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