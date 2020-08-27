Связь через агента. Ман Сити и Наполи не ведут друг с другом переговоры по Кулибали

Калиду Кулибали может наконец-то покинуть "Наполи" и пойти на повышение в "Ман Сити". Однако переговоры между сторонами идут очень туго.

По данным Фабрицио Романо, все из-за тяжелых отношений между клубами. Между ними конфликт после перехода Жоржиньо из "Наполи" в "Челси". Сначала полузащитник договорился с "горожанами".

Сейчас две стороны не ведут переговоры. Все решается через агента, который имеет статус посредника. Именно это причина медленного развития событий.