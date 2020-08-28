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Магуайр – об инциденте в Греции: Моя совесть чиста, я был в панике, испугался за свою жизнь

Англия
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Капитан "МЮ" вышел на связь

Магуайр – об инциденте в Греции: Моя совесть чиста, я был в панике, испугался за свою жизнь
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Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Харри Магуайр рассказал об инциденте в Греции. Цитирует футболиста Goal и BBC.

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"Я не чувствую, что должен перед кем-то извиниться. Ты извиняешься, если сделал что-то не так. Никому такого не пожелаю. Очевидно, что ситуация негативно повлияла на клуб. Сожалею, что заставил фанатов и весь "МЮ" пережить это, но я не сделал ничего плохого".

"Я оказался в ситуации, которая могла случиться с кем угодно и где угодно. Они били меня по ногам, угрожали моей младшей сестре, довели ее чуть ли не до обморока. Я был в панике, испугался за свою жизнь. Моя совесть чиста. Знаю, что произошло той ночью. Когда говорю об этом, то нервничаю, но все потому, что это заставляет меня злиться. Подкуп полиции? Этого не было".

"Буду двигаться дальше. Я достаточно силен в ментальном плане. Что касается сборной Англии, я разочарован, но, конечно, все понимаю. Люблю выступать за свою страну. Физически и морально готов играть".

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В статье: Англия Манчестер Юнайтед Харри Магуайр
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Источник:
Goal.com

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