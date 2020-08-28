Официально: Тьяго Силва – игрок лондонского Челси

Лондонский "Челси" объявил об очередном приобретении – как свободный агент был подписан бразильский защитник Тьяго Силва.

Отметим, что контракт с экс-футболистом "Пари Сен-Жермен" подписан на 1 год и опцией продления еще на 12 месяцев.

Напомним, "Челси" уже приобрел двух защитников – Бена Чилвелла и Маланга Сарра. Ранее Тьяго Силва защищал цвета "Порту", "Флуминенсе" и "Милана".