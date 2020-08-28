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Официально: Тьяго Силва – игрок лондонского Челси

Англия
(3 голосов)

Даст необходимый прирост обороне "синих"

Официально: Тьяго Силва – игрок лондонского Челси
Новина українською

Лондонский "Челси" объявил об очередном приобретении – как свободный агент был подписан бразильский защитник Тьяго Силва.

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Отметим, что контракт с экс-футболистом "Пари Сен-Жермен" подписан на 1 год и опцией продления еще на 12 месяцев.

Напомним, "Челси" уже приобрел двух защитников – Бена Чилвелла и Маланга Сарра. Ранее Тьяго Силва защищал цвета "Порту", "Флуминенсе" и "Милана".

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В статье: Тьяго Силва Челси (Лондон) Тиаго Силва Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
CFC

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Комментарии (1)
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Wille_kiev (Украина)
28.08.2020 в 15:47
А цвета ПСЖ типа он не защищал?
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