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Суперкубок Англии. Ван Дейк и Александер-Арнольд помогут Ливерпулю в матче с Арсеналом
Игроки готовы ко встрече с "канонирами"
Защитники
Напомним, Вирджил ван Дейк получил повреждение головы во время спарринга против "РБ Зальцбурга". Трент Александер-Арнольд и вовсе пропустил предсезонные сборы команды в Австрии, но был близок к возвращению в строй.
В то же время сообщается, что в игре против "канониров" точно не примут участие Джордан Хендерсон, Жоэль Матип, Алекс Окслейд-Чемберлен, Шердан Шакири и Гарри Уилсон.
Напомним, матч за Суперкубок Англии "Арсенал" - "Ливерпуль" состоится в субботу, 29 августа.