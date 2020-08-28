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Суперкубок Англии. Ван Дейк и Александер-Арнольд помогут Ливерпулю в матче с Арсеналом

Англия
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Игроки готовы ко встрече с "канонирами"

Суперкубок Англии. Ван Дейк и Александер-Арнольд помогут Ливерпулю в матче с Арсеналом
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Защитники "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнольд помогут своей команде в матче за Суперкубок Англии против "Арсенала", сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

Напомним, Вирджил ван Дейк получил повреждение головы во время спарринга против "РБ Зальцбурга". Трент Александер-Арнольд и вовсе пропустил предсезонные сборы команды в Австрии, но был близок к возвращению в строй.

В то же время сообщается, что в игре против "канониров" точно не примут участие Джордан Хендерсон, Жоэль Матип, Алекс Окслейд-Чемберлен, Шердан Шакири и Гарри Уилсон.

Напомним, матч за Суперкубок Англии "Арсенал" - "Ливерпуль" состоится в субботу, 29 августа.

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В статье: Суперкубок Англии Ливерпуль Вирджил ван Дейк Трент Александер-Арнольд
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