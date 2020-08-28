Вулверхэмптон представил новый комплект гостевой формы

"Вулверхэмптон" представил новый комплект выездной формы, в котором он будет выступать в сезоне-2020/2021.

Команда сохранила традиционные оранжево-чёрные цвета лишь в виде полос на рукавах и воротнике. Основной мотив формы сочетает в себе белый фон и синие следы краски. Новый комплект уже появился в официальном интернет-магазине клуба.

#WWFC have released their new away kit and it's, err, interesting... ????



What are your thoughts?



See all of this season's new kits below! ???? — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 28, 2020

В сезоне-2019/2020 "Вулверхэмптон" добрался до четвертьфинала Лиги Европы, уступив "Севилье" (0:1). В английской Премьер-лиге команда заняла седьмое место, набрав одинаковое количество очков с "Тоттенхэмом", но не попала в зону еврокубков.

В новом розыгрыше национального первенства команда стартует матчем с "Шеффилд Юнайтед". 14 сентября "Вулверхэмптон" сыграет с "клинками" на выезде.