Вулверхэмптон представил новый комплект гостевой формы

"Вулверхэмптон" представил новый комплект выездной формы, в котором он будет выступать в сезоне-2020/2021.

Команда сохранила традиционные оранжево-чёрные цвета лишь в виде полос на рукавах и воротнике. Основной мотив формы сочетает в себе белый фон и синие следы краски. Новый комплект уже появился в официальном интернет-магазине клуба.

