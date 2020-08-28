Онана и Поул — основные кандидаты на замену Кепе

В текущее трансферное окно "Челси" планирует найти основного вратаря, сообщает Bleacher Report.

По данным источника, в клубе недовольны игрой Кепы Аррисабалаги, поэтому хотят отдать 25-летнего испанца в аренду, а на его место взять опытного голкипера. Основными кандидатами на данный момент являются Ник Поуп ("Бернли") и Андре Онана ("Аякс"). В Лондоне преимущество отдают 28-летнему англичанину, потому что у него есть опыт игр в АПЛ.

В прошлом сезоне премьер-лиги Поуп провел 38 матчей, в которых пропустил 50 мячей.

Кепа в минувшем розыгрыше АПЛ сыграл 33 матча и пропустил 47 мячей.